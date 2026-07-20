Une saison au zoo S9 E16

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Diffusé le 14/09/2018

Sabrina reçoit un appel d'Antoine depuis la Nouvelle-Zélande pour lui souhaiter son anniversaire ! Sur l'aire des serpents, Béranger répète avec Pich mais le jeune soigneur n’est pas très au point. Geoffrey doit faire rentrer les trois lions, dehors depuis neuf jours. Béranger affronte son stress lors de sa première animation reptiles en public. Les efforts de Geoffrey pour faire rentrer les lions sont récompensés. Barbara emmène Gilbert, le perroquet chouchou du secteur, voler en extérieur.