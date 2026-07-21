Une saison au zoo S9 E17

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Diffusé le 14/09/2018

Pich et Sabrina aident Geoffrey au curetage de la loge des girafes, une opération qui nécessite une mini-pelleteuse. Jeanne transforme des pommes de pin trouvées sur le terrain des colobes en enrichissement pour les primates. Charlotte est appelée en urgence pour récupérer le perroquet Vasca, une ara ararauna qui s’est échappée au sommet d'un arbre. Sabrina et Claude rafraîchissent les rhinocéros par une douche avant de leur prodiguer des soins à l'argile pour combattre la chaleur.