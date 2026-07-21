Une saison au zoo S9 E19

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Diffusé le 19/09/2018

Massaï l'hippopotame rencontre son bébé pour la première fois : Pich et Paul lui ouvrent la trappe pour qu’il rejoigne Babeth et le petit dans le bassin. Axel annonce son départ du zoo après avoir pesé des perroquets avec Lou. Geoffrey supervise la rencontre entre les lions jaunes Ebo et Malindi mais la femelle se montre réservée. Jeanne tente de distribuer des enrichissements à pommes de pin aux primates, mais échoue avec les mandrills car elles ne passent pas dans le grillage.