Une saison au zoo S9 E20

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Diffusé le 19/09/2018

Amandine et Jonathan sont au complexe aquatique avec les otaries pour la distribution des vitamines, et des câlins ! Geoffrey réussit à faire sortir Malindi, la timide lionne, dans son enclos. Charlotte entreprend une mission délicate : mettre en contact Ruby, le makako rejeté, avec Mady, la vari de Nosy Komba, sous la surveillance de Romain. Barbara entraîne les perroquets au vol. Charlotte découvre que la mise en contact entre Ruby et Mady s'est déroulée bien mieux que prévu.