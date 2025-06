UnREAL S1 E4 - L'amour est dans le vignoble

Diffusé le 31/05/2016

Les coulisses du chaos qui entoure la production d'une émission de compétition de rencards. Rachel Goldberg, une jeune productrice, doit manipuler les candidats afin d'obtenir les rebondissements et les drames nécessaires pour que le programme plaise à sa patronne, Quinn King, une femme prête à tout pour que l'émission soit la plus attractive possible.