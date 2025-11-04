Urusei Yatsura S1 E5 - Le gant de l’amour et le gant de la hargne - Je t’attendais…

Une nouvelle infirmière fait son entrée au lycée Tomobiki. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule : Ataru la connaît déjà ! Sa réputation la précédant, ses compétences particulières vont vite être mises à profit par des collègues qui ont un problème avec des gants de boxe pas tout à fait comme les autres. Ensuite, Shutaro et Ataru vont encore rivaliser en amour, une unique lettre reçue par le second mettant le feu aux poudres. En jeu : la place de délégué d’Ataru… et la dictature potentielle de Mendo qui irait avec.