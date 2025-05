Usurpation Usurpation

Diffusé le 02/07/2018

Brian mène une vie paisible et confortable avec sa femme Angela et leur fille. Le jour où leur voisine est retrouvée noyée, leur quotidien semble irrémédiablement déraper : Angela échappe de peu à un accident mortel, des objets disparaissent de la villa et Brian sombre peu à peu dans la paranoïa...