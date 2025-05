Les vacances préférées des Français Camping-car : l'aventure en famille

Lire la vidéo

Diffusé le 11/04/2019

Liberté, indépendance, proximité avec la nature… Les vacances en véhicule de loisirs font rêver de plus en plus de Français. Éric et Barbara ont choisi de louer un camping-car pour la première fois de leur vie avec leurs deux enfants. Tous les quatre vont passer une semaine dans le Loir-et-Cher, un séjour qu'ils ne sont pas près d'oublier… D'autres passionnés, comme Daniel et Soumia, n'hésitent pas à mettre le prix. Ce couple s'est offert un camping-car à plus de 300 000 euros, le rêve de toute une vie. Pendant une semaine, ils vont tester leur petit bijou sur la côte bretonne. Des familles font le choix de partir à l'aventure à bord d'un véhicule tout-terrain pour des vacances au confort souvent sommaire mais qui permettent de sortir des sentiers battus et de découvrir des paysages uniques… Parmi ces aventuriers, Virginie, Patrice et leurs trois enfants. Leur défi : traverser les Pyrénées en empruntant les pistes les plus inaccessibles. Le temps des vacances, la famille va s'offrir un vrai retour à la nature. D'autres veulent aussi voyager libres et pas cher et choisissent le combi. C'est le cas de Guillaume : le temps d'un long week-end, il va tenter de convaincre sa bande de copains des atouts de ce petit van aménagé. Et ce n'est pas gagné !