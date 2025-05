Les vacances préférées des Français Croisière de rêve en famille

Diffusé le 14/03/2019

315 mètres de long, 32 étages, 4 piscines, 12 restaurants, 20 bars, des terrains de sport et même un parc aquatique… C'est sur un géant des mers qu'Élodie Gossuin vous propose d'embarquer. Au programme, huit jours de croisière en Méditerranée. Parmi les 5 500 passagers, Fabrice, ses enfants et sa mère. Pour eux, ce sera une grande première. Fabrice a choisi ce type de séjour tout compris pour ne rien avoir à gérer. A-t-il fait le bon choix ? Jocelyne et Michel sont des grands habitués de ce type de vacances : ils s'offrent chaque année une semaine de croisière sur les plus beaux bateaux du monde. Ce sera leur 1re fois sur ce navire. Et ils sont bien décidés à profiter de tout : cours de danse, soirée du Commandant, SPA, salle de sport… ils ont 8 jours pour explorer le bateau dans ses moindres recoins. Siegfried, sa femme et ses filles ont tellement aimé leur première croisière qu'ils ont réussi à convaincre une partie de leur famille de les accompagner sur celle-ci. Ils sont 16 au total et leur arrivée ne va pas passer inaperçue ! Et pour la première fois au monde, ce navire aux dimensions extraordinaires accueille la célèbre troupe du Cirque du Soleil dans une salle spécialement adaptée à leur spectacle. Chaque soir, 15 artistes venus des 4 coins du monde enchainent les acrobaties les plus périlleuses, voire dangereuses lorsque la mer est agitée.