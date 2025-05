Les vacances préférées des Français Dans les coulisses des zoos les plus spectaculaires d'Europe

Lire la vidéo

Diffusé le 08/08/2020

Des temples construits à l'identique des originaux, des cascades gigantesques qui plongent les visiteurs dans des contrées lointaines disséminées dans 65 hectares de décors à couper le souffle où évoluent plus de 5 000 animaux… Élodie Gossuin vous emmène découvrir le parc zoologique de Pairi Daïza, situé dans la région du Hainaut, à la frontière belge. Chaque année, 1 900 000 visiteurs s'y rendent. C'est plus que Beauval, le premier parc français. Et pourtant, il n'est ouvert que 8 mois par an. Il a même été élu meilleur zoo de Belgique et des Pays-Bas lors des Diamond Thema Park, l'équivalent des Oscars pour les parcs zoologiques. Sa renommée, il la doit aussi à ses espèces les plus menacées, comme les orangs-outans, les ours à collier, les éléphants d'Asie… Et bien sûr, les pandas géants. En exclusivité, nous avons pu suivre l'intervention la plus délicate de la saison : l'insémination de la femelle panda Hao Hao. Avec les équipes de soigneurs et de vétérinaires et leurs compagnons à quatre pattes, plongez dans le quotidien du zoo le plus spectaculaire d'Europe. Un tour du monde à une heure de Bruxelles !