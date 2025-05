Les vacances préférées des Français En famille dans les parcs d'attractions

20/08/2022

Élodie Gossuin vous emmène à cinquante kilomètres de Troyes, dans l’un des parcs d’attractions français les plus fréquentés : Nigloland. Créé il y a plus de trente ans, le site accueille chaque année près de six cent mille visiteurs. Sur quarante hectares, le parc propose une quarantaine d’attractions pour petits et grands. Au programme, fous rires et sensations fortes ! C’est ce qu’Amandine, Grégory et leurs trois filles viennent partager en famille le plus souvent possible. Ces fans connaissent le site sur le bout des doigts, et vont nous dévoiler leurs astuces et leurs raccourcis pour profiter pleinement du parc. Héloïse et Antony, eux, s’offrent pour la première fois un week-end à Nigloland avec leurs trois filles. Deux jours pendant lesquels parents et enfants vont vouloir tout tester, y compris l’hôtel 4 étoiles qui plonge les clients dans l’univers des pirates. Pour Christelle, David, et leurs deux enfants, cette sortie sera leurs seules vacances de l’année. La famille a un budget restreint mais fera en sorte que ce séjour soit inoubliable !