Les vacances préférées des Français

Séjourner dans les parcs d'attraction : le nouveau bonheur des familles

Diffusé le 15/08/2020

Élodie Gossuin vous emmène dans le sud-ouest découvrir Walibi, le Petit Poucet des parcs d'attraction. En 15 ans, il est devenu un des sites les plus attractifs du Lot-et-Garonne. La raison de son succès : un complexe situé au cœur d'un parc boisé de 30 hectares avec une centaine de manèges et toboggans pour toute la famille… Mais surtout, le site a une originalité : il propose aussi un parc aquatique de 5 hectares. Un endroit étonnant, dont trois familles ont décidé de profiter pleinement. C'est le cas de la famille Molinaro, des habitués qui viennent plusieurs fois par an passer un moment de détente avec leurs quatre enfants. Cette fois-ci, parents et enfants ont décidé de se lancer de sacrés défis. La famille Raimbert, elle, a parcouru 200 km pour passer ses seules vacances de l'année dans ce parc d'attraction avec ses trois enfants. Au menu : fous rires et complicité mais aussi de vraies angoisses, surtout pour le papa… Enfin, dans la famille Thouméré, trois générations se sont exceptionnellement réunies pour un week-end très spécial, avec un objectif : faire découvrir aux grands-parents les manèges à sensations fortes !