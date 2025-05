Véto & Co S3 E10

Après 1 500 km pour aller en Pologne, Olivier est sur place pour la réception des 3 aurochs et 3 chevaux de trait ardennais. Depuis 4 siècles, cette espèce avait disparu de Pologne, alors, vont-ils s'adapter à leur nouvel environnement ? Manu reçoit Finette, une chatte touchée par un cancer de la peau sur les oreilles et le nez. Câline, une jument de concours, n'est pas en forme suite à une opération et l'ausculation d'Emmanuelle confirme que la jument produit trop de sécrétions nasales.