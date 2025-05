Véto & Co S3 E11

Manu prend en charge Walter, un chat recueilli par sa propriétaire, qui a beaucoup de fièvre. Ce matou bagarreur a trouvé plus fort que lui ! Olivier, de son côté, va anesthésier un lama pour le castrer car ce mâle est trop reproducteur. Killer, un vieux chien très essoufflé, s'alimente peu et ne boit plus. Son cœur est plus gros que la normale et il a une insuffisance rénale. Emmanuelle vient à Maison-Laffitte dans un élevage de chevaux de course pour soigner Donut qui a une inflammation des voies respiratoires.