Véto & Co S3 E12

Manu et Laurent vont opérer Arco, un chien qui a un calcul, mais l'opération est compliquée. Olivier et sa femme Martine, chirurgienne, vont stériliser une louve. Un couple amène un chat qui fait une cystite et qui ne peut plus uriner. Emmanuelle doit faire poser des fers à un cheval de compétition, Trainer, qui a une fêlure au sabot. Flocon, un bichon, a été renversé par une voiture. Manu va réaliser une radio pour voir si le pronostic vital est engagé.