Véto & Co S3 E2

Manu et Laurent opèrent le Berger Australien atteint d'un cancer de la rate ; une intervention très longue. Olivier se rend dans un parc animalier pour soigner les ongles d'un élan. Il accompagnera ensuite deux lynx dans un transfert pour un autre parc. Emmanuelle, notre spécialiste des chevaux, va soigner un cheval qui n'arrive plus à enchainer les sauts d'obstacles, et rechercher les raisons de ce handicap.