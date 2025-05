Véto & Co S3 E16

Tiki, la chienne et doyenne de 21 ans, subit une petite intervention à l'œil. Manu va faire un bilan de santé de cette grand-mère à 4 pattes. Olivier part retrouver des bisons pour réaliser un tri par taille et les bilans sanguins. Dina, une jument de 5 ans, doit être opérée des articulations par Emmanuelle et un chirurgien, qui doivent assurer une sécurité optimale pour éviter toute infection. Laurent va réaliser une césarienne sur un Chihuahua. Combien de chiots va-t-il mettre au monde ? Dans ce dernier épisode, nos 4 vétérinaires vont faire un bilan de leur métier.