Véto & Co S4 E1

Florent soigne Cerbère, un serpent de Californie âgé de 14 ans, atteint d'un cancer.Brigitte se rend au domicile de la propriétaire de Miss, une chatte de 12 ans qui a un ulcère sur la lèvre supérieure. Sybille se trouve dans un parc animalier où vivent des ours bruns qu'elle nourrit et nous donne des informations sur leur gestation.Prince, un chien de 10 ans, a une infection à l'oreille. Nathalie réalise un bilan de santé et vérifie ensuite l'état de ses reins. Florent anesthésie Anakin, un furet de 4 ans gravement anémié, puis le transfuse de toute urgence.