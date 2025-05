Véto & Co S3 E6

Manu examine Gaston, un chien qui ne mange plus en raison d'une tumeur au foie. Est-elle agressive ou non ? Caroline, la chatte accidentée, revient pour un suivi de son état. Olivier anesthésie un daim pour faire une vasectomie en pleine forêt. Emmanuelle va effectuer une échographie cardiaque sur Hidalgo, un cheval de 18 ans, qui a le cœur fragile et bat la chamade.