Véto & Co S3 E8

Le chien Kali fait des crises d'épilepsie à répétition et doit passer un examen du cœur. Olivier doit préparer des Aurochs, espèce disparue de bovidé, en vue d'un transfert en Pologne. Il faut réaliser toute une batterie d'examens sanitaires imposés par l'Europe. Charly, un jeune Dogue Allemand, a un humérus défectueux. Quel est le pronostic ? Tania, une chatte, ne s'alimente et ne boit plus car elle est atteinte d'une grave insuffisance rénale. Que va décider sa propriétaire ? Sheila, une chienne de 4 ans, a une leucémie et va subir une séance de chimiothérapie. Tiki, une chienne de plus de 20 ans, vient avec son maître pour un examen de l'utérus. Va-t-elle fêter ses 21 ans ?