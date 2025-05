Véto & Co S3 E9

Lire la vidéo

Olivier va avoir une grosse journée car il doit assurer le bien-être de 3 Aurochs et 3 chevaux de trait Ardennais lors d'un transport en Pologne pendant 1 500 km. Spirou, un chien, est amené à Manu car il a souvent des problèmes de pancréas et une santé fragile. Le chien Lancelot va subir deux opérations dans une même journée car Manu va lui faire un lifting des yeux et Laurent va lui enlever les testicules.