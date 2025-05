Véto & Co S9 E5

Diffusé le 05/02/2023

Suivez les soins d’animaux tous différents et hors du commun ainsi que vos habituels et adorables animaux de compagnie. Retrouvez Sophie, une amoureuse des bouledogues français qui rejoint la grande famille des vétérinaires ; Alexandra, qui soigne les nouveaux animaux de compagnie ; les soigneurs de l’aquarium Nausicaá ; Audrey, la spécialiste du comportement des chiens et des chats ; ainsi que l’équipe des pompiers spécialisée dans le sauvetage d’animaux.