Véto & Co S4 E11

Némo, la tortue retrouvée sous les flammes, a de graves lésions aux poumons. Elle va devoir subir de nombreux traitements pour être sauvée. Nathalie ausculte Nala, une chienne qui ne mange plus depuis 5 jours, alors qu'en règle générale, elle a tendance à manger tout ce qu'elle trouve même si cela n'est pas très bon pour son estomac ! Sybille se rend dans une réserve ornithologique pour étudier l'Huitrier-pie de la famille des Limicoles. Ces derniers se nourrissent d'huitres et de moules. Brigitte se rend chez les propriétaires de Luna, bébé Chihuahua de 4 mois qui va recevoir un vaccin et une puce électronique. Florent retrouve Beau, le coq pour lequel il avait fabriqué une paire de chaussures sur mesure. La guérison est en bonne voie.