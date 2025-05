Véto & Co S4 E13

Diffusé le 19/01/2020

Fanny opère Socrate, le jeune chien de chasse attaqué par un sanglier. Son état est jugé très préoccupant car le chien a reçu un coup de défense dans le thorax. Brigitte se rend chez la propriétaire de Safi, un chat qui a un abcès cutané. Florent retrouve Hadès, un furet de 2 ans qui a une sévère anémie et une rate très enflammée. Il doit réaliser une échographie abdominale et des analyses qui lui permettront de décider s'il doit enlever la rate. Sybille retourne en mer du Nord pour retrouver des phoques, mis en quarantaine dans un laboratoire du parc SeaLife, où ils seront pris en charge et soignés avant d'être relâchés. Nathalie ausculte un jeune Berger Malinois qui a des problèmes de boiteries aux épaules dus à la croissance.