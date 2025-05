Véto & Co S4 E14

Lire la vidéo

Diffusé le 19/01/2020

Dans le dernier épisode de cette saison, nos vétérinaires poursuivent leurs interventions. Florent opère Hadès, le furet atteint d'une anémie sévère et d'une rate très enflammée. Cette dernière est anormalement grosse et il est possible qu'elle soit touchée par un lymphome. Une biopsie du foie s'avère nécessaire également. Quels seront les résultats de ces analyses ? Sybille retourne à SeaLife, le parc des phoques en mer du Nord. C'est le grand jour pour deux bébés phoques car ils vont être relâchés en pleine mer. Fanny soigne Poussin, un vieux chat atteint de diabète. Florent ausculte Pilou, le cacatoès atteint d'un sarcome, qu'il avait amputé de l'aile malade. Qu'est-il devenu ?