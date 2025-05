Véto & Co S4 E3

Lire la vidéo

Diffusé le 09/12/2018

Pacha, un gros chat de 2 ans, est soigné par Fanny pour une fracture du bassin. Brigitte se rend chez une propriétaire de deux chats, Belle et Grisou. Ce dernier a un ulcère dans le fond de la bouche tandis que Belle va subir une prise de sang afin de déterminer les causes d'une importante perte de poils. Sybille se rend dans un parc animalier pour étudier les comportements de yacks, de lamas et de cerfs Sika d'Asie.