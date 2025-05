Véto & Co S4 E4

Diffusé le 16/12/2018

Sweety, un cochon d'Inde atteint d'une tumeur mammaire maligne, a des métastases et des lésions que Florent va traiter. Sybille étudie des cerfs blancs et explique la différence entre les animaux albinos et le leucisme.Augustine, une poule naine domestique de 3 ans, pond des œufs sans coquille. Une radio permet de mettre en évidence une aiguille dans son abdomen. Florent ausculte la tortue Ray, atteinte d'une otite, qui va devoir subir une opération.