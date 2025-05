Véto & Co S4 E6

Lulu, un Cocker de 2 ans, s'est fait renverser par une voiture. Nathalie réalise une radio afin de vérifier s'il existe une fracture. Brigitte ausculte Enzo, un chien très irritable qui a des démangeaisons. Sybille se rend dans un refuge de tortues et apprend leur mode de vie. Deux lapins de la race Feh de Marbourg, Jimmy et Milou, sont amenés à Florent pour une visite de contrôle et de vaccination. Tout va très bien mais il va falloir les mettre au régime !