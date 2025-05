Véto & Co S4 E8

Lire la vidéo

Florent réalise l'amputation de Pilou, une femelle Calopsitte, espèce d'oiseau australien. L'opération est à haut risque et c'est, non sans pression, que Florent va la pratiquer. Patapouf, un chien d'un an, a un testicule qui n'est pas descendu et va être opéré. Sybille rend visite à des ânes du Poitou qui étaient, autrefois, utilisés pour les travaux dans les marais salants, sur l'île de Ré.