Véto & Co S4 E9

Brigitte a rendez-vous chez la propriétaire de Bandit, un chien qui se gratte sous le bas ventre. Il a également un nodule qu'il faut ausculter et sur lequel il faut effectuer un prélèvement. Florent retrouve Anakin, le furet qui avait une grave anémie. Les examens réalisés ont permis de trouver la cause de cette anémie et il est urgent d'enlever la rate défectueuse. Sybille se rend dans un centre de réhabilitation pour oiseaux et mammifères sauvages. Elle nous présente un hérisson, une espèce protégée. Beau, un coq, a des lésions aux pattes. Florent va lui fabriquer des chaussures sur mesure afin de pouvoir le soigner.