Véto & Co S5 E1

Lire la vidéo

Diffusé le 19/09/2020

Marcel rend visite à Kiki pour lui faire son vaccin. Le chien a quelques problèmes de dents et une légère constipation que Marcel devra traiter lors de sa prochaine visite. À la clinique de Liège, Alexandre s'occupe de Pixi, un berger picard qui a avalé un os et doit subir une opération pour le retirer de son estomac. Sybille se rend chez Bernard, pour pêcher la crevette à cheval avec Fio. Florent reçoit Diva, une poule attaquée par une fouine. Marcel va ausculter Loa, une chienne prise de vomissements et de diarrhée. Alexandre s'occupe en urgence de Koda, un chiot de deux mois mordu à la tête par l'autre chien du foyer.