Véto & Co S5 E12

Diffusé le 27/09/2020

Alexandre veut endormir Cannelle pour approfondir les examens et procéder à une intervention immédiate. Marcel est appelé en urgence. Depuis son vaccin, Pussy ne mange plus et dort beaucoup. Sybille a rendez-vous avec Stéphane, un agent forestier au service de la pêche. Marcel va chez Pimky, un shih tzu de 11 ans, et profite du déplacement pour ausculter la nouvelle perruche.