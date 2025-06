Véto & Co S5 E5

Diffusé le 20/09/2020

Marcel va chez Babou, un yorkshire de 16 ans. Depuis 15 jours, le chien tousse beaucoup. Le traitement donné par Marcel devrait porter ses fruits dans les 48 heures. Alexandre reçoit Koby, un chien qui boite. Après un scanner, koby peut rentrer chez lui mais devra revenir dans 2 mois pour son suivi de croissance. Pixel, une furette de 2 ans, refuse de s'alimenter. Elle est hospitalisée pour lui retirer le morceau de caoutchouc coincé dans sa gorge, et subit également une échographie afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres corps étrangers coincés. Sybille retrouve Richard pour visiter ses chevaux, recueillis au refuge. À la clinique, Attila, un chihuahua de 11 ans, a beaucoup de mal à se déplacer. Le chien doit subir une opération mais son propriétaire n'en a pas les moyens. Francesca va donc mobiliser la clinique et tout mettre en œuvre pour rendre l'opération possible.