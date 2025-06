Véto & Co S5 E6

Diffusé le 20/09/2020

À la clinique de Liège, les propriétaires de Belle, un bouvier bernois de 8 ans, se font beaucoup de soucis pour elle. Son état de santé s'est fortement dégradé depuis quelques jours. Alexandre va approfondir les examens en lui prodiguant un scanner du foie. Simba, une colopsitte, arrive en urgence à Manage. L'oiseau s'est fait claquer la porte sur le bec et depuis, son comportement a radicalement changé. Florent fait des radios et découvre un hématome. Marcel vient en aide à Molly, un chien de 15 ans qui a des quintes de toux. Il ausculte également Charly, qui souffre de la maladie de cushing, et pratique une prise de sang pour contrôler sa maladie hormonale. Sybille part à la rencontre d'Alexandre et son chien, Laïka, pour en apprendre plus sur les chiens guides d'aveugles.Marcel retourne voir Moumouche, un chat de 8 ans qui avait un rhume, et décide de lui faire une injection pour consolider son traitement.