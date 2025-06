Véto & Co S5 E7

Diffusé le 26/09/2020

Les résultats du scanner de Belle viennent d'arriver et les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour améliorer son confort de vie, elle va devoir subir des séances de chimiothérapie mais la tumeur ne pourra pas être enlevée car l'étendue est trop importante. Marcel rend visite à Largo, un shih tzu qui a perdu l'appétit. Florent s'occupe de Pascal, un caméléon présentant de nombreuses tumeurs sur la peau. Marcel se rend chez Tomy, un boxer de 13 ans qui souffre de boiterie et d'un léger gonflement. Il préconise une radio et craint qu'il s'agisse d'un cancer de l'os. Attila, le chihuahua, s'est fait opérer du dos.