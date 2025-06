Véto & Co S6 E2

Diffusé le 07/11/2020

Florent fait une radio de la patte du chinchilla Miko et doit amputer son doigt facturé. Benoît ausculte Milou, un bichon de 3 mois. Une cliente amène son chat, de retour après 3 jours sans le voir, et très mal en point. Florent s'occupe d'un faisan de Bulwer qui ne peut plus marcher à cause d'un problème de naissance à la patte. Marcel se rend chez Macha, un chat qui ne mange plus et dont la santé se dégrade. Sybille a rendez-vous avec Linda pour évoquer les bonobos. Une gérante de refuge amène deux chatons à Benoît qui réalise un test de dépistage du typhus sur l'un d'eux.