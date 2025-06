Véto & Co S6 E3

Diffusé le 07/11/2020

Le résultat du test du typhus étant positif pour le chaton testé, Benoît décide de pratiquer le test au second chaton. Luna, un bouledogue français, subit des examens un souci à l'œil. Florent examine Tropico, un lori de 9 ans, pour un check-up. Olivier est appelé pour un élan à qui il faut faire une pédicure et couper les bois. Benoît contrôle l'état post-opératoire de Bala, qui a subi une greffe de peau. Marcel se rend chez Pumba, un shih tzu de 9 ans, pour une consultation de l'œil. Florent suit l'évolution d'un Araçari vert opéré à la patte. Zarko, un chien âgé de 13 ans, est couché depuis 3 jours et ne peut plus marcher.