Véto & Co S6 E4

Diffusé le 07/11/2020

Benoît pense que Zarko souffre de polyarthrite. Une tortue matamata présente une grosseur entre l'œil et le nez. Sybille se rend chez Hugues pour découvrir l'histoire de Shiran, un chat qui s'est échappé d'une clinique vétérinaire. Olivier et Julien vont chez Éclair, un cheval souffrant d'une tumeur. Marcel ausculte les chiens Chico, qui a du mal à se nourrir, et mamie Loulou, qui a quelques soucis aux pattes. Florent a rendez-vous avec un lapin de 9 ans pour pratiquer un check-up. Benoît contrôle la santé de Meggy, l'un des deux chatons ayant attrapé le typhus.