Véto & Co S6 E7

Lire la vidéo

Diffusé le 14/11/2020

Florent retrouve cochon d'Inde Poppy pour s'attaquer au 2e cancer de l'animal. Benoît reçoit Oréo, un chat blessé dans une bagarre. Pauline ausculte Chrono, un lévrier de 12 ans qui a des soucis d'incontinence. Florent soigne un varan des sables, qui a une plaie et un abcès à la patte et au cloaque. François reçoit Nora, une chienne avec des problèmes respiratoires. Sybille retrouve Valérie pour évoquer l'histoire de Jean-Pierre, son cochon vietnamien. Marcel ausculte Zora, une chienne croisée qui souffre d'arthrose et de kystes mammaires.