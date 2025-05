Viols de Mazan : j'ai épousé un monstre Viols de Mazan : j'ai épousé un monstre

Lire la vidéo

Pendant près de 10 ans, de juillet 2011 à octobre 2020, Dominique Pelicot aurait invité des hommes à son domicile à l’insu de son épouse, Gisèle. La femme, alors âgée d’une soixantaine d’années, aurait subi une centaine d’abus sexuels de la part d’inconnus, sans jamais se douter de rien : son époux lui administrait de puissants anxiolytiques en les écrasant dans son dîner. C’est la découverte de vidéos filmées et soigneusement répertoriées par Dominique Pelicot qui a révélé l’ampleur de l’affaire. Sur les images, 92 viols sont recensés par la police, et autant d’auteurs présumés. 51 d’entre eux, des hommes de tous âges, de tous milieux sociaux et de toutes professions, ont été formellement identifiés et convoqués à l’automne dernier aux côtés de Dominique Pelicot devant la cour criminelle du Vaucluse. Comment cet homme au-dessus de tout soupçon, mari aimant et grand-père sympathique, a-t-il pu imaginer et mettre à exécution un stratagème aussi démoniaque ? Et pourrait-il être impliqué dans d’autres affaires ?