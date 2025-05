VIP House Tour S1 E1 - Nacca et Eloise

Diffusé le 13/04/2021

En couple depuis 1 an, Nacca et Eloïse ont emménagé dans une jolie maison à Marseille. Entre grand jardin, piscine et salon privatif, tout concorde pour une vie idyllique à deux. Le couple nous ouvre les portes de son petit cocon !