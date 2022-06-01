Vive le camping À Bénodet, sur la côte bretonne

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Diffusé le 06/06/2019

C'est à Bénodet, sur la Riviera Bretonne, qu'Élodie Gossuin vous emmène camper cette semaine, dans un établissement situé entre mer et rivière. Cet endroit, c'est avant tout une success story familiale. En 1967, il n'y avait que quelques tentes dans un champ. 50 ans plus tard, le camping s'étend sur 12 hectares, possède un parc aquatique de 1 000 m² et accueille jusqu'à 1 600 vacanciers répartis dans des centaines de bungalows et de tentes. Parmi eux, Lydie et Richard. Le couple s'est offert un séjour en bungalow pour faire découvrir les îles des Glénans à ses trois enfants. Tous rêvent d'une mer turquoise et ils ne vont pas être déçus ! Jean-François et Danièle ont choisi de passer deux semaines avec leurs deux petits-fils plein d'énergie et à qui ils vont devoir faire faire leurs devoirs de vacances… Corentin, 19 ans, campera seul avec son frère pour la première fois. Son objectif : prouver à sa mère qu'il est digne de sa confiance… une maman qui n'hésitera à parcourir 800 km dans la nuit pour rappeler son ado à l'ordre !