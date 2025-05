Vive le camping Corse : le paradis secret des naturistes

Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène en Corse, dans un petit coin de paradis. Et chacun sait qu’au paradis, on peut vivre presque nu. Dans ce camping naturiste 4 étoiles de 80 hectares, niché entre la mer, la montagne et un étang d’eau douce, les familles passent des vacances de rêve. Un secret bien gardé que s’échangent les connaisseurs. Nadège et Christophe, venus du nord de la France, font partie des habitués ! Ils viennent ici chaque été avec leurs deux garçons, Léandre, 6 ans, et Célian, 10 ans. Pour les parents, qui respectent la tradition naturiste, pas question de mettre des vêtements, ni d’occuper un mobile-home. Ils préfèrent camper sous la tente. Mais leurs enfants résistent un peu à ce mode de vie rustique. Céline et Morgan, eux, vivent près d’Aix-en-Provence et pratiquent le naturisme depuis une dizaine d’années. Avec leurs deux enfants, Noah, 6 ans, et Manon, 11 ans, ils découvrent pour la première fois la Corse. Au programme : plage et visite de l’île de beauté. Pour la tribu des propriétaires, c’est le marathon. Marie-Claire, la patronne, gère le camping que lui a transmis son père, 98 ans, le fondateur. Elle a bien besoin de l’aide de sa sœur et de ses deux filles, Maeva et Sabrina. Réussira-t-elle sa saison ?