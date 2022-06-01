Vive le camping Plougastel : des vacances de rêve en Bretagne

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Diffusé le 06/04/2023

Élodie Gossuin vous emmène dans un camping 4 étoiles situé dans un petit coin de paradis : Plougastel, en Bretagne. Dans un écrin de verdure, au bord de la mer, l’établissement bénéficie d’un emplacement privilégié. Près de 7 000 personnes viennent y poser leurs valises chaque été. Ce que tous viennent chercher : un esprit familial et un séjour de rêve dans un des plus beaux coins de Bretagne. C’est le cas de la famille Frémont. Depuis quelques années, Michel, 68 ans, offre à ses 6 petits-enfants des vacances dans ce camping. Au programme pour ce papy très dynamique : la gestion de sa petite tribu, entre corvées ménagères et sorties familiales dans les mythiques champs de fraises de la région. Rodolphe, 25 ans, et Louna, 23 ans, employés de banque, viennent pour la première fois dans ce camping à bord de leur fourgon aménagé. Ces amoureux de la mer, habitués des sports de glisse, ont choisi Plougastel avec une petite idée derrière la tête…. Des vacances extraordinaires, c’est aussi ce que souhaite la famille Tamburello. Bien décidés à impressionner leurs deux enfants, les parents ont imaginé un séjour grandiose, entre char à voile et visites sportives de la région. La famille normande va vivre à 100 à l’heure dans des paysages à couper le souffle Bienvenue à Plougastel, un trésor entre terre et mer.