Vive le camping, vacances en famille À Biscarosse au bord de la côte landaise

Diffusé le 02/05/2019

Élodie Gossuin vous emmène au sud-ouest de Bordeaux, à Biscarosse, au camping de la Rive, situé au bord du lac. Dissimulé dans la pinède, c’est un lieu hors normes avec 870 emplacements pour des mobil-homes, des tentes ou des caravanes. Au cœur de l’été, 3 600 vacanciers arrivent de toute la France. Ici, on vient d’abord pour passer du bon temps en famille. Comme Myriam, Nicolas, Élisa et Maxime. Ce sont des habitués : 10 ans qu’ils reviennent pour profiter des animations et de la convivialité de l’établissement. Jo, Céline, Clément et Kenzo changent de camping chaque année. Tous les quatre sont très sportifs. Il leur faut des tournois, de l’aventure… et des sensations fortes ! Ils vont être servis ! Amandine, Bastien et leurs enfants ont choisi l’option bungalow tout confort pour leur première fois au camping. Ils ont décidé de pratiquer toutes les activités proposées : le planning va être chargé ! Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé les vacances de ces trois familles pour découvrir leur esprit camping !