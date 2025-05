Vive le camping, vacances en famille À Port Barcarès, les joies du camping à l'américaine

Diffusé le 12/05/2022

Élodie Gossuin vous entraîne dans les Pyrénées-Orientales, à Port Barcarès, une station balnéaire réputée pour ses plages de sable fin. Avec ses fast foods atypiques et ses toboggans géants façon Las Vegas, le camping 5 étoiles joue résolument la carte américaine. Pour l’équiper, Lionel, le patron, s’est inspiré de la Floride, qu’il adore. Depuis, il est aussi fier de son affaire que de son 4 x 4 ! Parmi les 20 000 vacanciers qui viennent ici chaque année, plusieurs tribus d’habitués nous ont fait partager leur joyeux été en plein air. Les Cantineau, venus de Maubeuge, vivent dans leur caravane et ne se séparent jamais de leur précieuse friteuse. Et comme ils viennent d’obtenir leur permis bateau, ils organisent leur première virée en mer. Mais leur fils Tom, 15 ans, a peur de se jeter à l’eau ! Chez les Hamel, des boulangers pâtissiers normands, les trois générations ne se quittent jamais : installés à 8 dans un mobile-home, ils ont l’esprit de famille ! Au jeu du bingo, qui va tirer le gros lot : Papi Jean-Pierre ou sa fille ? Pour les Capela, arrivés de Touraine, c’est mobile-home VIP avec jacuzzi et sortie familiale en jet-ski. Mais Patricia, la maman, redoute cette épreuve. Olympiades du camping, soirée mousse disco et mascottes à gogo : les animateurs s’en donnent à cœur joie pour distraire les campeurs !