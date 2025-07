Vive le camping, vacances en famille Aveyron : un camping au bord de la rivière

Élodie Gossuin vous propose une immersion en pleine nature. Direction l’Aveyron, entre Millau et Sainte-Affrique, au camping de la Cascade. Depuis 40 ans, cet établissement 4 étoiles, pouvant accueillir près de 200 vacanciers, est une histoire de famille. Sa particularité : le site est situé sur une terrasse avec un accès direct à la rivière et sa fraîcheur bienvenue lors des fortes chaleurs estivales. En Aveyron, on tient aux traditions régionales comme le célèbre aligot-saucisse. Un plat dont se régalent les campeurs une fois par semaine. Sans oublier de nombreux atouts touristiques, comme le viaduc de Millau ou les terres de Roquefort. Anne-Laure et Pauline sont deux sœurs originaires de la région de Montpellier. Habituellement, l’été, elles partent dans des campings en bord de mer : grosses piscines, parcs aquatiques… un cadre qui plaît aux enfants de Pauline : Gauthier, 8 ans, et Candice, 12 ans. Mais cette année, elles ont décidé d’aller chercher le calme de l'arrière-pays. Vont-elles apprécier ces vacances qui bousculent leurs habitudes ? Éric et Véronique ont quitté leurs Landes sauvages pour une semaine. Éric a connu la région il y a 40 ans et veut la faire découvrir à sa femme cet été : va-t-il retrouver les émotions de sa jeunesse ? Laëtitia et ses enfants, Hugo et Anaïs, sont venus se ressourcer quelques jours. C’est la première fois que cette maman dynamique part faire du camping toute seule avec ses enfants. Va-t-elle réussir à leur transmettre le goût du camping ?