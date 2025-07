Vive le camping, vacances en famille Camping XXL, animations et découvertes : un été de folie à Port-Barcarès

Diffusé le 03/07/2025

Élection de Miss et Mister camping, soirée mousse et pool party... Au camping des Dunes, à Port-Barcarès, dans le Roussillon, les vacanciers profitent de vacances survoltées ! Élodie Gossuin vous donne rendez-vous dans cet établissement 5 étoiles de 615 emplacements où tout est fait pour que les tribus passent un séjour inoubliable. Le parc aquatique s’étend sur 2400 mètres carrés et compte 9 toboggans dont l'un est dédié aux courses de vitesse. Les vacanciers ont accès à 10 activités par jour minimum. Les garants de la bonne ambiance dans le camping, ce sont les 20 animateurs. Parmi eux, Gabin 20 ans, qui découvre le métier. Il a deux mois pour prouver qu’il est fait pour le job. Nous suivrons également plusieurs familles de vacanciers. Elles ont choisi le camping pour ses animations mais aussi pour visiter la région : elles vont découvrir les plages ensoleillées de la côte méditerranéenne, la ville de Port-Barcarès, le village de pêcheurs de Collioure et faire du shopping en Espagne.