Vive le camping, vacances en famille Charente-Maritime : un camping entre océan et nature

Lire la vidéo

Diffusé le 22/05/2025

Élodie Gossuin pose ses valises en Charente-Maritime : une côte sauvage qui longe l’océan Atlantique, l’île d’Aix et son cadre naturel préservé, de longues plages de sable fin et le célèbre Fort Boyard… Au milieu de cette carte postale de rêve, la station balnéaire Les Mathes-la Palmyre accueille le camping 4 étoiles Bonne-Anse Plage. Chaque été, 3 000 vacanciers s’y donnent rendez-vous. La star de l’établissement, c’est un gigantesque complexe aquatique avec 3 tobogans. Sans oublier les grands classiques : pétanque, mini-golf ou encore terrain de beach-volley. Des activités pour les grands et les petits, c’est ce que sont venus chercher Anaïs, Hugo et les 4 enfants qui forment leur famille recomposée. Des fans inconditionnels du camping qui ont un seul objectif : profiter de toutes les animations ! Amandine et Élodie, deux sœurs venues d’Eure-et-Loir, et leurs enfants vont, pour la première fois depuis des années, passer des vacances en famille. Aurélie, Nicolas et leurs amis viennent en Charente-Maritime pour la première fois. Leur but : découvrir la région. Ils ont un planning bien chargé… réussiront-ils à le tenir ?