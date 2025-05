Vive le camping, vacances en famille Corse : farniente et découvertes en famille

Direction la Corse ! Élodie Gossuin vous emmène dans un établissement situé entre Porto Vecchio et Bonifacio où se nichent les plus belles plages de l’île : Palombaggia et Santa Giulia, invariablement bleues et abritées par des pins centenaires. Trois raisons poussent les vacanciers à s’installer au camping U Pirellu : le calme de la presqu’île de Palombaggia d’abord. Puis, le prix : 24 euros la nuit par personne en plein mois d’août. Et naturellement, la proximité des plages ! Le patron de ce petit paradis, c’est Jean-François. À 37 ans, il gère depuis deux ans le 4 étoiles bâti par son père : 5 hectares, 150 emplacements, 2 piscines et un restaurant dont la réputation a dépassé les limites du domaine. Jean-François peut compter sur une équipe d’une dizaine de personnes pour l’épauler. Irène et Bernard ont posé leur caravane dans ce camping il y a 23 ans et n’iraient passer leurs vacances ailleurs pour rien au monde. Ils y ont leurs habitudes et vont nous partager leurs bons plans. Maëlle et ses deux ados, Gabriel et Thomas, viennent ici pour la première fois. Ils ont un programme chargé : plage, découverte de la région et accrobranche. Mais la maman réussira-t-elle à passer les moments dont elle rêve avec ses deux grands garçons ? Éric est venu en famille avec sa sœur, son beau-frère et Hugo, son fils de 13 ans. Ce séjour sera-t-il à la hauteur des espérances de chacun ? Floriane et Thomas viennent de réussir l’exploit de boucler le GR20. Ils viennent au camping pour se reposer après plusieurs jours de randonnée.